Sarà ancora un Bari falcidiato dagli infortuni quello che scenderà in campo allo stadio San Nicola domani sera – fischio d’inizio alle 20.30 – nel derby con il Monopoli. Sarà il debutto del neo allenatore Massimo Carrera, che raccoglie una squadra scesa al terzo posto in classifica e un divario abissale dalla Ternana (-14 punti) cumulato dopo tante prestazioni deludenti con l’ex Auteri.

Tra gli infortunati pesano le assenze del capocannoniere Antenucci e del capitano e leader difensivo Di Cesare. In compenso torna disponibile, e quindi in panchina, l’acquisto del mercato di riparazione e unico barese in rosa: l’attaccante Cianci. “Cercheremo di mettere in campo una formazione che possa fare la partita. Dobbiamo vincere, giocare con intensità, con rispetto per tutti, mettendoci personalità”, ha detto mister Carrera durante la conferenza pre partita.

Intanto l’intervento di ricostruzione artroscopica al ginocchio sinistro del calciatore Nicola Citro (lesione al legamento crociato anteriore associata a lesione del collaterale mediale e del posteriore obliquo occorsa durante la partita Bari-Viterbese dello scorso 7 febbraio), effettuato dall’equipe del Prof. Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore ha già iniziato il programma personalizzato di recupero.

Ecco la lista dei convocati biancorossi:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 13.CIOFANI, 15.SARZI, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 24.PINTO, 28.COLACI

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 14.DARGENIO, 16.RUTIGLIANO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO, 32.DAUGENTI

