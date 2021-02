Avrebbe tentato di accendere il fuoco nel camino di casa utilizzando dell’alcol, ma una fiammata l’ha investito in pieno, dando fuoco ai vestiti. Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia l’incidente che ha visto protagonista, ieri pomeriggio, un ragazzino di 13 anni di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia.

L’adolescente è rimasto gravemente ustionato al tronco ma, fortunatamente, gli immediati soccorsi gli hanno salvato la vita. Trasportato al Policlinico di Foggia, dove i medici lo hanno stabilizzato, il ragazzino è stato poi trasferito immediatamente al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.