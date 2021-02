Il governo Emiliano ha nominato gli esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP). E’ quanto accaduto su proposta dell’assessore Raffaele Piemontese.

I componenti sono Vitorocco Peragine, esperto in valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed analisi ambientale, Francesco Natale, Fabio Caputo, Corrado Lo Storto, esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici, Elisabetta Venezia, esperta in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici con specifico riferimento al settore dei trasporti, Giovanni Guzzardo, esperto in diritto amministrativo con specifico riferimento agli appalti pubblici, allo sviluppo urbano, Cosimo Pietro Guarini, esperto in diritto pubblico dell’economia con specifico riferimento alla governance della Pubblica Amministrazione a supporto dello sviluppo economico. Infine Antonio Corvino, esperto in finanza d’azienda e analisi dei sistemi produttivi, Vittorio Dell’Atti, Alessandro Ricchiuti, esperti in economia, con particolare riferimento all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani di investimento e alla finanza di progetto.

Il compenso previsto è di 42mila euro lordi ciascuno, per il presidente è prevista una maggiorazione del 15%.

