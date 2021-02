“Mentre Zaia trova 27 milioni di dosi di vaccino anti-Covid (e per immunizzare il Veneto ne basterebbero meno della metà), Emiliano non ha ancora provveduto nemmeno a vaccinare tutti i medici pugliesi! Medici, persone fragili, disabili, operatori sanitari… in Puglia si registrano solo inefficienze e ritardi”. La dura accusa è del commissario regionale di Fora Italia, Mauro D’attis. “Mentre gli altri governatori danno prova di capacità e operosità, il presidente pugliese si dedica a fare i pomodori sott’olio (come pubblicato sul suo profilo Facebook). Non è da meno il suo sodale Lopalco, che invece si diletta a salterellare tra un’intervista e un programma in tv. La domanda sorge spontanea: ma che peccato hanno fatto i pugliesi (a parte votarli)?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.