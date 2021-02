In Puglia si è raggiunta quota 100mila prenotazioni per i vaccini anti Covid per gli over80. Ieri alle 18 erano 99.620. Ma nel giro delle ultime ore è stata raggiunta quota 100mila. “Le prenotazioni – ricorda l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – sono state aperte giovedì 12 febbraio alle ore 14.00 e dopo quattro giorni siamo già alla metà del target atteso. Continueremo a lavorare per raggiungere e vaccinare quanti più pugliesi possibile utilizzando al massimo tutte le dosi di vaccino che riceveremo nelle prossime settimane”.

Restano però le difficoltà per chi sta cercando di prenotare online o tramite i cup (soprattutto per la Asl di Bari, dove il numero risulta per la maggior parte dei tentativi, sempre occupato). Va meglio il sistema delle farmacie.

