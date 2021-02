“Il freddo di questi giorni ha messo a dura prova anche noi”. Lo scrive sui social il team di volontari della parrocchia di San Sabino, al quartiere Madonnella di Bari, che da più di un anno ha intensificato le iniziative per rispondere alle richieste di beni di prima necessita e cibo durante la pandemia Covid.

Il racconto mostra tutte le difficoltà a gestire la richiesta di sostengo per le famiglie indigenti e allo stesso tempo la necessità di donazioni: “Il campanello alla porta della parrocchia così come il telefono non smettono di suonare e la domanda è sempre la stessa ‘quando c’è la distribuzione degli alimenti?’. Purtroppo anche la nostra risposta è quasi sempre la stessa: “Non lo sappiamo ancora perché la dispensa è quasi vuota”.

Ecco cosa serve. Alimenti a lunga conservazione: pelati, passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno, carne in scatola, latte, olio, caffè, zucchero, pasta, riso, farina, pancarrè, biscotti e alimenti per l’infanzia, ecc.

Alimenti e prodotti per bambini: latte in polvere, latte crescita, latte proseguimento, omogenizzati, semolino, pannolini, ciuccetti, biberon, ecc.

Prodotti per igiene personali e per la casa: saponi per i pavimenti, shampoo, bagnoschiuma, crema da barba, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, detersivo liquido lavatrice, igienizzante lavatrice, ammorbidente lavatrice, ecc.

Materiale Sanitario: cerotti, garze sterili, disinfettanti, acqua ossigenata, alcool, termometri, siringhe sterili, traverse, pannolini per bambini, pannoloni per adulti, cotone idrofilo, tamponi, rotoli di garza, bende, carrozzine pieghevoli, stampelle, deambulatori, treppiedi, misuratore dì pressione, termometri, mascherine, gel igienizzante, ecc.

Materiale scolastico: zaini, astucci, penne, matite, temperamatite, colori, quaderni, squadre, ecc.

La consegna del materiale può essere effettuata presso l’ufficio parrocchiale dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:00 e la domenica in chiesa dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:00.

