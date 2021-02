Casi Covid tra alunni, maestre e genitori di alunni. Alla scuola dell’infanzia Lopopolo del San Paolo su nove classi, sette sono state colpite nelle ultime settimane da casi Covid. Decine gli alunni in isolamento in attesa di tamponi. La dirigente scolastica ha quindi disposto una ulteriore sanificazione dell’intero plesso considerando anche la diffusione dei casi in tante classi e non più in pochi ambienti. Saranno sanificati anche gli spazi comuni, dai bagni alla mensa.

In tutta la città i casi Covid nelle scuole sono in aumento. Ed è nuovamente incrementata l’attività di screening della Asl per accertare eventuali ulteriori positività. Anche se il tracciamento sta diventando nuovamente difficile a causa proprio dell’incremento dei casi.

