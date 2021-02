Una vecchia locomotiva a vapore “Noci”, del 1901, è circondata dalla vegetazione all’esterno della stazione delle Ferrovie Sud-Est di Bari, in via Oberdan. Oggi appare dimenticata, ma per alcuni cittadini potrebbe tornare utile come pezzo da museo nella nuova area verde all’esterno a poca distanza dalla stazione centrale. “Sarebbe la migliore istallazione nel parco Rossani”, scrive Francesco Falotico, l’autore dello scatto d’anteprima, al sindaco Antonio Decaro.

Nonostante i ritardi e i timori Covid, il nuovo polmone verde nel centro della città avrà anche un’area giochi per bimbi e famiglie, una zona dedicata allo sguinzagliamento cani, nuovi punti d’accesso con via Capruzzi e per connettere via Croce a via Petroni. Il Comune ha stanziato 1,2 milioni per il verde e altri 600 mila per il progetto complementare che prevede illuminazione, impianto di videosorveglianza, arredi.

Negli edifici storici della caserma, costruita a inizio del ‘900, si stanno svolgendo gli interventi di restyling per la realizzazione del Polo bibliotecario regionale, finanziato dalla Regione Puglia con 9.695.874 euro. Nella ex palazzina “Comando”, che si estende invece su 1500 mq ci saranno sale studio e uffici, laboratori e sale per il personale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.