Ancora una volta, a Bari dopo la mareggiata lo specchio d’acqua cittadino restituisce i rifiuti dispersi nell’ambiente. La foto è stata diffusa da Maria Cristina Bagliato, dell’associazione Motus Project, e ripresa sui social dal gruppo di Retake.

“A breve arriverà qualche volontario – scrive Retake -. Proveremo a misurare quanta immondizia ci ha restituito il mare. Sabato pomeriggio faremo qualcosa di simile sul waterfront. Serve tanto aiuto per questa emergenza”.

Ogni fine settimana decine di persone, nel rispetto delle norme anti Covid, hanno ripulito gli scogli e la sabbia da bottiglie di plastica e vetro, reti da pesca abbandonate, polistirolo e tanti altri oggetti di comune uso non biodegradabili. Ma i cittadini sensibili alla sfida all’ambiente non si fermano: sabato prossimo si svolgerà l’ennesimo clean up sul mare.

