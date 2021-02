Scontro tra un’auto e una moto questa mattina in viale Lazio. Per cause in corso di accertamento un’auto ha travolto una moto con a bordo due ragazzi. I due sono stati sbalzati dal mezzo: uno è andato a sbattere con la testa sul marciapiede, l’altro è andato a finire su un’aiuola vicina. Le loro condizioni sono gravi. Sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti. L’impatto è avvenuto a pochi metri da due scuole.

