Non è tutto oro quello che luccica ma la scossa c’è stata. Il Bari torna alla vittoria in casa contro il Monopoli con un gol quasi allo scadere di Cianci, al suo esordio in maglia biancorossa. Proprio lui, cresciuto a Bari Vecchia, regala i tre punti a Carrera alla sua prima sulla panchina con il club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Era importante vincere ma anche vedere finalmente la reazione di una sqaudra che sembrava essersi smarrita: non è stata una partita spettacolare, molta strada c’è ancora da fare ma i segnali di ripresa ci sono. I baresi hanno mostrato grinta e corsa, sono stati ordinati ed equilibrati in campo e attenti su ogni pallone, soprattutto in fase difensiva. Nonostante le tante assenze. Non ha creato molto, ma oggi era importante tornare ad essere una squadra.

Il 4-2-3-1 di Carrera ha permesso di coprire meglio il campo, il tecnico non aveva molte soluzioni ma ha sfruttato al meglio gli interpreti a disposizione. Alla fine una vittoria tutto sommato meritata, tre punti per tornare a correre e a provare a riprendersi il secondo posto.

