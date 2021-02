Sono stati notificati anche altri quattro provvedimenti cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria). Gli investigatori hanno individuato “il canale di rifornimento delle rete di spacciatori, che sono tutti residenti ed operanti a Potenza e in provincia. La droga, infatti – è spiegato in un comunicato diffuso stamani dalla Questura di Potenza – veniva acquistata in provincia di Bari”.

Nel dettaglio la cocaina arrivava da Altamura (Bari) . Gli investigatori hanno accertato che l’approvvigionamento avveniva nel parcheggio dell’ospedale “Fabio Perinei” della città pugliese (ANSA). Foto di repertorio