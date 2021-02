La variante inglese continua a preoccupare le istituzioni. “Siamo a lavoro per analizzare meglio i dati e trovare delle soluzioni che possano migliorare il contenimento di questa variante” inglese. A dichiararlo l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in occasione di un’intervista al TgR Puglia al’interno della quale ha confermato che la Regione adotterà nuovi provvedimenti per limitare i contagi Covid della variante inglese.

“Non penso – ha sottolineato – che sia utile ragionare in termini di singoli comuni. E’ inutile chiudere un comune, una volta che abbiamo individuato la variante in un comune quella variante sicuramente è già uscita dai confini virtuali. Quindi pensiamo a soluzioni trasversali su tutta la regione”. Lopalco ha aggiunto inoltre che che “Con un orecchio siamo rivolti a quelle che saranno le indicazioni del governo nazionale, perché la situazione pugliese è analoga a quella di tutte le regioni italiane dove le nuove varianti si stanno diffondendo. Quindi, sicuramente dal governo centrale presto avremo delle indicazioni che con molta probabilità andranno verso l’inasprimento di misure contenitive”.

