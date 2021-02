La variante inglese sta prendendo il sopravvento sulle altre varianti in Puglia. E’ quanto dichiarato dall’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in una intervista al TgR Puglia.

“Abbiamo segnali che la variante inglese sta prendendo il sopravvento sulle altre varianti. Questo succede quando una variante è più contagiosa, ma non abbiamo segnali che chi sia sia infettato con questo ceppo abbiamo avuto una malattia più grave” – ha sottolineato Lopalco con non poca preoccupazione. “Questo – ha precisato – però non ci deve fare rilassare, perché già il fatto che una variante possa essere più contagiosa significa che aumenterà il numero di infezioni e di conseguenza purtroppo aumenteranno i ricoveri. Dobbiamo prevenire l’infezione da qualunque variante” – ha concluso.

