“Siamo consci del sacrificio dei cittadini – continua Draghi -, faremo di tutto per far tornare il riconoscimento dei loro diritti e ci impegniamo di informare i cittadini con anticipo al cambiamento delle regole sul Covid. Mai così emozionato nella mia carriera”. Poi un pensiero è stato rivolto anche a Giuseppe Conte: “Ha affrontato situazione di emergenza sociale ed economica”.

“Una rinuncia per il bene di tutti, anche per l’opposizione è lo spirito repubblicano – ha aggiunto. Questo governo non è il fallimento della politica, nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai in un nuovo perimetro di collaborazione ne fa uno avanti. Nell’avvicinarsi ai problemi di famiglie e imprese, politici e tecnici sono semplicemente cittadini italiani”.