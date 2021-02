Le dosi di vaccini anti Covid somministrate in Puglia hanno superato quota 160mila. In particolare, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute, alle 7 di oggi erano 169.077 le dosi somministrate in regione.

Nello specifico sono 97.972 le donne vaccinate, 71.105 gli uomini. La fascia di età con il maggior numero di vaccinati è quella tra 50 e 59 anni con 43.814 dosi inoculate, segue quella tra 40 e 49 anni con 34.805. Nelle Rsa, invece, i sieri somministrati ad oggi sono 16.071.

