E’ venuto a mancare oggi, a causa Covid, all’età di 65 anni, Ubaldo Amati, medico di medicina generale ed ex sindaco di Locorotondo. Amati, contagiato dal SAR-Cov-2, era ricoverato da tempo presso il Policlinico di Bari. Con il suo nome, sale a 14 il numero dei medici pugliesi morti a causa dell’epidemia di Covid-19.

“A nome di tutto il consiglio dell’Ordine esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie Antonella e ai due figli Dario e Carlo, anche loro medici – ha dichiarato Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di Bari – “Si era impegnato con abnegazione e spirito di sacrificio durante l’emergenza, per assistere i pazienti della RSA di Locorotondo. Rappresenta un esempio per tutti i medici.” Alle parole di Anelli si aggiungono quelle dell’attuale sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, che ha voluto ricordare in un post su Facebook il medico scomparso.

“L’amico Ubaldo se n’è andato dopo dure settimane di lotta contro il Coronavirus: una lotta che aveva lasciato profondi strascichi al suo stato di salute – ha scritto Bufano – Ubaldo non è stato semplicemente un medico o un ex sindaco straordinario, Ubaldo era legato profondamente alla nostra terra. Ci teneva così tanto che, quando è stato necessario doversi impegnare in prima linea per mettere in sicurezza la RSA Domus Sancta Familia, non ha esitato un solo secondo a dare il suo supporto. Ai suoi familiari, amici e conoscenti, vanno le mie condoglianze più sentite e quelle di tutta l’Amministrazione comunale. In ricordo di Ubaldo, e dell’opera che ha svolto al servizio della nostra città, ho da poco firmato l’ordinanza che dichiara per domani, venerdì 19 febbraio, una giornata di lutto cittadino. Ciao Ubaldo, che la terra ti sia lieve” – ha concluso il sindaco.

Foto Facebook

