La Puglia di nuovo protagonista sulla Rai. Domenica prossima, alle 21.25, andrà in onda la prima delle quattro puntate della nuova serie “Le indagini di Lolita Lobosco”, ambientata e girata principalmente nel capoluogo pugliese.

Diretta da Luca Miniero, con protagonista Luisa Ranieri, a fare da sfondo alle vicende di Lolita Lobosco, una donna del Sud, decisa, indipendente ed emancipata, è la Puglia. Oltre alla città di Bari, le riprese, che si sono svolte dal 13 luglio al 25 novembre del 2020, hanno coinvolto anche Monopoli, Fasano, Polignano a Mare e Putignano. La protagonista, Lolita, personaggio tratto dai romanzi di Gabriella Genisi, dotata di grande ingegno e autorità, è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale in cui è tornata dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord Italia. Lolita, in particolare, è a capo di una squadra di soli uomini, fattore che le causerà non pochi disagi in un mondo in cui sono ancora ben saldi i valori del patriarcato, soprattutto quello del settore di cui si occupa: investigazione e giustizia. Le vicende di Lolita si snoccioleranno tra la necessità di rimanere se stessa, affrontando le battaglie per affermarsi sui suoi colleghi uomini e la lotta contro il pregiudizio di alcune donne.

“La nostra città torna nelle case di tutti gli Italiani con una nuova fiction in prima serata – aveva commentato i primi di febbraio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, emozionato alla vista del video in onda in tv per la promozione – Già le immagini del promo sono state un colpo al cuore” – aveva sottolineato con orgoglio il sindaco.

La serie, che andrà in onda in particolare su Rai 1 a partire da domenica 21 febbraio, è prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. Prezioso il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia (586.885 euro), con il quale è stata realizzata. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 75 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe. Tra gli attori presenti, oltre a Luisa Ranieri, anche Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e con la partecipazione di Lunetta Savino.

(Foto Facebook Simonetta Dellomonaco)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.