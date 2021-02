«Si tratta di agire in quelli che sono i limiti della legalità e opportunità. Quello che stanno facendo Bonaccini e Zaia lo stanno facendo anche le altre Regioni. Se esiste una possibilità di approvvigionamento di vaccini che sia diverso dal flusso ufficiale è qualcosa che le Regioni stanno valutando. Se è legittimo farlo, noi lo faremo».

Lo ha dichiarato ieri l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, durante una intervista su TeleRama, rispondendo alla domanda se anche la Regione Puglia pensa di acquistare direttamente i vaccini anti Covid. «Il problema – ha aggiunto – è la disponibilità». «Se – ha precisato – il ministero della Salute non ha nulla in contrario, se il commissario Arcuri non ha nulla in contrario, è ovvio che noi questa strada la percorriamo, non siamo all’oscuro di questa possibilità».

