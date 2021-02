E’ iniziato il processo a Antonio De Marco, l’assassino reo confesso di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. I fidanzati di Lecce accoltellati 70 volte la sera dello scorso 21 settembre nel loro appartenete. De Marco non si è presentato al processo, a cui è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, crudeltà e futili motivi. Presenti invece in aula la mamma di Eleonora e il padre di Daniele. La difesa del reo confesso 21enne ha presentato istanza, che è stata accettata, per sottoporlo a una perizia psichiatrica.

“Se fossi all’esterno il mio impulso di uccidere sarebbe ritornato”; “Certe volte sento di essere un vero e proprio mostro e la cosa peggiore è che sento che ad una parte di me piace questa idea…”. Sono alcune delle riflessioni che si leggono sui manoscritti sequestrati in carcere a fine ottobre di De Marco.

