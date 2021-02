Nel quartiere Libertà, poliziotti sono intervenuti per una lite animata in strada, accertando che un uomo -colpito da divieto di avvicinamento alla ex compagna – si era ugualmente presentato presso l’abitazione della madre, dopo aver annunciato il suo arrivo al telefono proferendo minacce di morte.

Per strada ha incrociato il fratello della ex con cui è scaturita una violenta lite.Fuggito prima dell’arrivo della Polizia, è stato deferito in stato di irreperibilità all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di minacce aggravate e per l’inottemperanza al divieto di avvicinamento.

