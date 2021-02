Prima due giorni di chiusura per sanificazione, poi la comunicazione di un’ulteriore stop fino al primo marzo. La disposizione è della preside dell’istituto Falcone Borsellino, in merito all’aumento dei casi Covid nella scuola dell’infanzia Lopopolo, nel rione San Paolo. Un aumento preoccupante: su nove sezioni, sei sono state quelle colpite da casi (tra maestre, alunni o genitori di alunni). Da qui la decisione di chiudere.

“In seguito alla comunicazione ricevuta dal Dipartimento Di Prevenzione della ASL in data 19.02.2021 – si legge nella circolare – si dispone la sospensione della didattica in presenza per il solo plesso LOPOPOLO-Scuola Infanzia a partire dal 20/02/21 fino al 01/03/21. Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 01/03/2021 dopo parere favorevole del Dipartimento.

Pertanto, dal momento che la comunicazione dal Dipartimento potrebbe giungere anche durante il fine settimana, dati i tempi ristretti, ci sarà ulteriore comunicazione per vie brevi tramite le docenti di sezione riguardante la conferma della riapertura per il giorno 1 marzo”.

