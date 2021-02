Tre sale operatorie dedicate, ambulatori chirurgici attrezzati, nuovi spazi per la degenza. Apre, al termine dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione, il nuovo padiglione di Oculistica del Policlinico di Bari ( qui il video). L’edificio ospita al primo piano il blocco operatorio, dotato di tre sale e tre ambulatori chirurgici con corridoi sterili, percorsi di uscita sporco separati, aree di sterilizzazione e un nuovo accesso attraverso l’ascensore montaletti. Al secondo piano, invece, sono pronte le stanze per la degenza ordinaria: a partire da oggi sono attivi 6 posti letto a cui, da lunedì 22 febbraio, se ne aggiungeranno altri 8 per un totale di 14 posti letto.

“La nuova sede della clinica di Oculistica, con ambienti ampi e attrezzature moderne, rappresenta un importante traguardo, atteso da anni, per tutto il Policlinico di Bari – commenta il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli – Grazie alle nuove sale operatorie sarà possibile potenziare l’assistenza sanitaria accorciando i tempi di attesa per gli interventi. La riqualificazione degli spazi, con la riorganizzazione e il rafforzamento delle attività chirurgiche, consentirà inoltre di incrementare l’attività trapiantologica di cornee per la quale il Policlinico di Bari rappresenta un punto di riferimento per tutta la Puglia”.La nuova sede di Oculistica, infatti, permetterà di aumentare l’attività chirurgica e le prestazioni ambulatoriali riducendo i tempi di attesa. La quasi totalità delle prestazioni di oculistica viene oggi eseguita in day service. La degenerazione maculare essudativa, la cataratta e le complicanze oculari del diabete sono gli interventi più frequenti eseguiti nella clinica del Policlinico di Bari. Si ricorre al ricovero per il trapianto di cornea, per alcune malattie della retina, nei casi di giudizio anestesiologico alto o severo e per i tumori.

“Finalmente dopo tanti anni e dopo lo stop legato al Covid sono terminati i lavori delle sale operatorie della clinica Oculistica, stiamo richiamando tutti i nostri pazienti che hanno aspettato mesi per avere una data di intervento, riusciremo a smaltirli tutti nei prossimi mesi – commenta il professor Gianni Alessio , direttore dell’unità operativa di Oftalmologia universitaria – Rimangono valide le regole sul distanziamento dovute alla pandemia: il paziente può essere accompagnato in ospedale ma dovrà entrare da solo nel reparto, in clinica, infatti, possono accedere solo persone tamponate nelle 24-48 ore precedenti per questioni di sicurezza, i parenti dunque rimangono fuori. Nella nuova struttura interamente dedicata ad Oculistica ci sono due percorsi separati: uno per i day service per quei pazienti che sono sottoposti a interventi in anestesia locale e possono subito tornare a casa e uno differenziato per chi invece viene ricoverato”.

