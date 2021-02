La foto è diventata subito virale. Centinaia di persone in assembramento a Torre a mare, in un pomeriggio da zona gialla. Quasi come se il Covid non esistesse. Ci sono anche ragazzi che non indossano neanche la mascherina o che la tengono abbassata.

La foto è stata pubblicata dal Demodè club, locale notturno di Modugno, sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Torre a Mare ora, sabato 20 febbraio, ore 17 – si legge sul post – e i nostri locali chiusi dall’8 marzo”.Situazioni simili anche nel Murattiano e in zona Umbertina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.