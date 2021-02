I punti vendita baresi dei noti marchi Zara Home e Cos hanno annunciato la chiusura. Entrambi situati in via Argiro, una delle principali arterie dello shopping cittadino, i negozi sono, rispettivamente, di proprietà dei gruppi Index e H&M e, con tutta probabilità, dovrebbero chiudere nel prossimo mese di maggio, come anticipato da Repubblica.

Al posto del noto punto vendita di articoli di design per la casa, dovrebbe arrivare un nuovo negozio di abbigliamento da donna di un’azienda locale. Intanto, però, via Argiro si appresta ad ospitare il secondo punto vendita del noto locale barese Timeout, che attualmente si trova solo in via Fanelli, mentre un’altra novità enogastronomici dovrebbe riguardare via Sparano: qui sarebbero in corso le trattative da parte di una catena internazionale di ristoranti per l’acquisto dell’immobile dove fino allo scorso anno si trovava lo storico Disney Store.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.