Assembramenti ovunque. Da Torre a Mare al centro di Bari. Questa la situazione in zona gialla a Bari. Da questa mattina passeggiate in centro e aperitivi nei bar, fino a questa sera con gruppi di ragazzi assembrati (alcuni con mascherine abbassate) nel Murattiano e in zona Umbertina.

Tante le segnalazioni. Tra queste quella pubblicata dal medico Danny Sivo su Facebook. “Leggo pensosi post di intellettuali di sinistra pugliesi indignati per la didattica a distanza con accuse anche violente al Governo Regionale – scrive – Nel mentre il sistema sanitario regionale sta facendo sforzi inimmaginabili per garantire isorisorse sia le vaccinazioni che il trattamento dei casi in tanti si chiedono “come mai non si tengono aperte le scuole nonostante si sia in zona gialla”.La risposta sta nei fatti che dimostrano come a tre settimane all’Italia in Giallo e Puglia Arancione oggi si sia all’incontrario.Se non avete idea di cosa può succedere a scuola vi mostro queste immagini che dimostrano alle 19.00 a Bari, in centro, la situazione: una Casbah”. L’ invito è a non abbassare la guardia e ad avere “qualche mese di pazienza”, conclude. (Foto facebook)

