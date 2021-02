Un nuovo appuntamento, quest’oggi, dedicato alla pulizia della città di Bari, che si concentrerà, in particolar modo, sul riordino e sul ripristino del decoro sul nuovo lungomare di San Girolamo. L’incontro, aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza, è organizzato in forma di flash-mob dal movimento “Retake Bari”, l’organizzazione spontanea di cittadini che, volontariamente, si occupa della cura del bene pubblico urbano e della sensibilizzazione al senso civico e al rispetto dell’ambiente e della città.

Appuntamento oggi alle ore 15 presso il Lido Massimo, nella zona nord del waterfront di San Girolamo, dove i volontari potranno lasciare le proprie auto e unirsi al gruppo per la pulizia della zona. In particolare, gli organizzatori segnalano la presenza di una grande quantità di rifiuti sulla pista ciclabile e all’interno delle aiuole della zona: un pericolo per i ciclisti e i runners ma anche per la costa, dal momento che questi scarti, se non raccolti e smaltiti, finirebbero in mare.

I volontari di Retake Bari consigliano a tutti i partecipanti di portare con sé guanti rigidi (non di tipo usa e getta), ma anche pinze, rastrelli e buste per la raccolta dei rifiuti in piena sicurezza.

(Foto: Facebook Retake Bari)

