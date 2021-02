Complice il bel tempo e un moderato ottimismo a seguito della riconferma, per la seconda settimana consecutiva, della zona gialla, sono tantissimi i baresi che, da questa mattina, hanno scelto di affollare le vie del centro cittadino. Con amici e familiari o in compagnia dei propri cani, molti i cittadini che si sono riversati lungo le principali arterie commerciali del centro, come via Argiro e via Sparano, tornando a popolare i negozi ma anche e soprattutto i bar all’aperto per colazioni e aperitivi.

E ancora, tanta gente anche sul lungomare: qui, sotto un cielo in cui non si è vista neanche una nuvola, i baresi hanno scelto di non rinunciare a passeggiate e ai momenti dedicati allo sport: tanti, infatti, coloro che dalle prime ore della mattina hanno scelto di correre o concedersi una pedalata vicino al mare.

Un sabato che, dopo l’ondata di gelo dello scorso fine settimana, sembra di nuovo voler tornare ad annunciare l’avvio della primavera e per il quale si spera che l’ottimismo dei baresi non faccia dimenticare l’importanza del rispetto delle vigenti normative anti-contagio. A tal scopo, tante le pattuglie di polizia locale presenti sul territorio per scongiurare il rischio di assembramenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.