Incidente questa mattina in viale Japigia, all’altezza del Sacrario. Per cause in corso di accertamento due moto si sono scontrate. Sul posto il 118: i due centauri sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Ma per uno le condizioni erano troppo critiche: è morto poco dopo. L’uomo aveva 58 anni. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti.

