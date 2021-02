È stato individuato grazie ad un’attenta osservazione dei movimenti dei suoi acquirenti, tutti soggetti del territorio già noti alle forze dell’ordine perché dediti all’uso di marijuana. Così, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Molfetta sono riusciti a risalire al fornitore della droga, un giovane di 28 anni, residente a Bisceglie, pregiudicato per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per di più, l’uomo si trovava in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione. Incurante della misura a cui era sottoposto, ha tuttavia continuato imperterrito nell’attività illecita. Per questa ragione, i carabinieri hanno fatto richiesta all’Autorità giudiziaria di aggravamento della misura cautelare e il 28enne è stato tradotto nel carcere di Trani.

