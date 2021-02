È stato dato il via, questa mattina, nel Palacarbonara di Bari, alle operazioni di vaccinazione del personale delle scuole comunali della città. Nella struttura di via Fratelli de Filippo, nel quartiere Carbonara, questa mattina sono partite le somministrazioni del vaccino AstraZeneca per gli operatori dei servizi educativi per l’infanzia, le cui prime somministrazioni riguarderanno il personale docente e gli altri operatori scolastici per un totale di 819 persone.

“ASL Bari ha appena dato inizio al Max Day per il personale delle scuole comunali – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’azienda sanitaria locale – Non si sono mai fermati nemmeno loro, docenti e non docenti, ma col vaccino anti-covid ora potranno continuare a lavorare con maggiore serenità e sicurezza”. A dare l’avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico è stato l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, presente questa mattina all’interno del nuovo centro vaccinale: “Abbiamo iniziato subito e stiamo cercando anche di accelerare il processo di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici di tutta la regione proprio per questo motivo – ha spiegato Lopalco – perché prima saranno vaccinati e prima potranno continuare a lavorare con maggiore serenità. È questo il tributo che il mondo della sanità in questo momento ha il dovere di dare al mondo della scuola”.

