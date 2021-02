“C’è preoccupazione per la circolazione del virus fra bambini e giovani, ma anche una forte speranza nel ruolo della vaccinazione per far ripartire la società. La scuola, insieme agli altri servizi essenziali, è il cuore della nostra società: per questo motivo sarà nostro dovere accelerare questa fase del piano di vaccinazione”. Così l’assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco commenta l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con la quale si dispone lo stop alla didattica in presenza in tutte le scuole, fino al 5 marzo.

