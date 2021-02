La lotta alla pandemia non si vince con i controlli ma con il senso di responsabilità. Lo dice a chiare lettere il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, commentando i dati sulle sanzioni anti Covid nel solo mese di febbraio: 119 di cui 54 solo nel Murattiano e al Libertà. Di queste 119, 79 a persone e 40 a esercizi commerciali.

“Il dato statistico delle attività svolte dalla Polizia Locale di Bari – spiega Palumbo -non rende comunque l’idea della complessità dei controlli che ogni giorno, h24, si svolgono sulle nostre strade, nei locali pubblici, di assistenza alla popolazione, consegna di aiuti a domicilio o presso le associazioni e verifiche per i soggetti sottoposti a quarantena, così come le altre Forze di Polizia e di concerto con il resto della struttura comunale e sanitaria. La riflessione dopo questo anno di emergenza pandemica vissuta sia nel ruolo di uomo della vigilanza che di cittadino, è che non con i verbali e controlli vinceremo la guerra, se non effimere battaglie, ma solo con il senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure di precauzione oramai note a tutti e con una massiccia adesione alla campagna vaccinale in corso. Noi continueremo sempre nel nostro lavoro per la gente e con la gente”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.