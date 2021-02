Ormai come accade ogni weekend, sul lungomare di Bari sono tornati in azione i volontari di Retake per un clean up che ha coinvolto 70 cittadini sensibili al tema dell’inquinamento ambientale. In poche ore sul lungomare di San Girolamo sono stati rimossi 100 kg di materiale di scarto dalla battigia: vetro, lattine, reti di cozze e tantissimi frammenti di plastica provenienti dalle aiuole dove si accumulano i rifiuti dello sfalcio.

“Adesso – raccontano – percorrendo il waterfront da Sud verso Nord sarà facile vedere la differenza tra la zona battuta da volontari e quella non ancora ripulita. C’è un grandissimo lavoro da fare ma speriamo che a questo pensi l’Amiu o la Multiservizi perché non può essere lasciato in queste condizioni”.

