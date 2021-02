Lo sportello per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno dell’Ufficio immigrazione della Questura di Bari resterà chiuso al pubblico. E’ quanto deciso dalla Questura di Bari in seguito all’accertata presenza di un caso Covid. In particolare, un poliziotto sarebbe risultato positivo in seguito al test, motivo per cui si è resa necessaria la quarantena dei colleghi in servizio allo stesso sportello, con relativa chiusura dello stesso.

In particolare lo sportello resterà chiuso fino al 5 marzo. Resteranno regolarmente aperti al pubblico gli sportelli relativi alle richieste di asilo politico. Gli utenti che hanno programmato appuntamenti fino al 5 marzo 2021, spiega la Questura in una nota “Saranno contattati telefonicamente dal personale dell’ufficio immigrazione per la fissazione di un nuovo appuntamento”.

