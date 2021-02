Giravano per la città nella fascia oraria del coprifuoco. E’ accaduto ieri, nella zona di Poggiofranco. Protagonisti due cittadini georgiani già noti alle forze dell’ordine. Questi ultimi, fermati dalla Polizia di Stato sia per il mancato rispetto delle norme in vigore, sia perché in atteggiamenti sospetti, sono stati segnalati nei sistemi di sorveglianza e sanzionati per la violazione del coprifuoco.

Nel corso di diversi controlli effettuati nella giornata di ieri a Bari, i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura hanno denunciato in particolare a vario titolo 4 persone e passato al setaccio la città. Nel quartiere Libertà, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un 21enne incensurato trovato in possesso di un coltello a serramanico, ragion per cui è stato deferito all’A.G. competente, per il reato di porto di coltello del genere proibito.

Più tardi, sempre nello stesso quartiere, i poliziotti della volante di zona hanno fermato un pregiudicato georgiano 28enne a carico del quale pendeva l’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. L’uomo, quindi, accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica, dopo gli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per inosservanza del provvedimento.

