In Puglia sono 70.654 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale (I e II dose somministrata), mentre complessivamente le dosi inoculate sono 177.747. Il dato è contenuto nel report regionale aggiornato al 18 febbraio.

Il siero di Moderna è stato somministrato a 6.022 persone, il Pfizer invece a 171.725. AstraZeneca è impiegato in queste ore per vaccinare gli operatori scolastici sino a 55 anni, come da indicazioni ministeriali.

