“Per il trasporto aereo è stato un periodo irreale e davvero difficile che ha riportato i livelli del traffico pugliese a quelli degli anni 80”. È il Segretario generale della Fit Cisl Puglia, Franco Spinelli, a delineare i contorni di una crisi del trasporto aereo senza precedenti in Puglia.

“I numeri del volato sono molto sotto il minimo storico e la ripresa totale sembra essere prevista non prima del 2024. Infatti se nel 2019 la situazione negli aeroporti di Bari e Brindisi era stata più che positiva, 521 mila passeggeri in arrivo e in partenza con un incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 (dei quali poco più di 165 mila da linee internazionali e 360 mila da linee nazionali), ad oggi ingressi e uscite dai nostri territori si sono ridotti in maniera più che esponenziale.

Al momento non abbiamo numeri certi che ci diano sicurezze statistiche, ma basta entrare in uno scalo aeroportuale pugliese per verificare la desolazione evidente per la mancanza di passeggeri e lavoratori.” La crisi Pandemica epocale ha colpito drasticamente l’intero sistema del trasporto aereo e del turismo e il fatto che le politiche governative nazionali finora hanno ritardato gli interventi per l’intera filiera produttiva (aeroporti, gestori, handler, operatori catering, fuel, operatori commerciali etc) di certo non ha aiutato.

“Questa tempesta – osserva Spinelli – ha investito ovviamente i quattro aeroporti pugliesi, colpendo gravemente, a fronte dell’aeroporto foggiano ancora chiuso e di quello tarantino impegnato nei voli operati principalmente per Alenia, soprattutto gli scali di Bari e Brindisi. Le due società di gestore ed Handler, Aeroporti di Puglia e GH (società che cura i servizi aeroportuali), hanno avviato le procedure di attivazione degli ammortizzatori sociali, anche se in forma diversa (per AdP una CIGS che è stata sospesa per il periodo summer e fino al mese di ottobre, e adesso, a conclusione dei 12 mesi previsti, sarà trasformata in CIG Covid in deroga, per GH una CIG in deroga Covid che sembra dover durare ancora a lungo visto soprattutto il programmato delle Compagnie gestite), coinvolgendo tra dipendenti diretti e indotto più di. Il problema anche per la Puglia rimane legato alla effettiva operatività del volato (visto che almeno in programmazione diverse compagnie aeree bloccano gli slot per mantenerli attivi in caso di repentina ripresa). Se tutto procede secondo la tabella di marcia nella caccia ai vaccini, almeno per fine anno gli aeroporti pugliesi potranno rivedere la luce, ma nessuna illusione, nella migliore delle ipotesi si sarà salvato il 30% del traffico del 2019” conclude Spinelli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.