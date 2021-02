Erano le prime ore del pomeriggio, quando una giovane signora, che passeggiava per le vie del centro storico di Ruvo di Puglia, impegnata in una conversazione telefonica con il proprio cellulare, è stata aggredita da un cittadino extracomunitario.

L’uomo ha cercato di rubarle il telefono cellulare e, per questo si è accanito con violenza contro la vittima che ha cercato in tutti i modi di non farsi sottrarre il telefono. Alla fine l’uomo ha desistito dal suo intento ed è fuggito. Ma l’aggressione non è passata inosservata.

Viene allertata la polizia locale che dopo qualche minuto rintraccia l’uomo, che tenta nuovamente la fuga. I successivi accertamenti, espletati grazie all’intervento dei carabinieri, hanno evidenziato la pericolosità del soggetto, già gravato da precedenti di reato di tipo predatorio e che era stato già una volta deferito per la stessa tipologia di reato. Per A.T., 22enne, di origini Gambiane, si sono aperte quindi le porte del carcere di Trani a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.