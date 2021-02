Non solo docenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo nelle scuole pugliesi, ma anche i tanti tirocinanti, obbligati a svolgere la propria attività presso gli istituti scolastici, ma ignorati dai programmi relativi alle vaccinazioni anti-Covid previsti per i lavoratori del settore scolastico. A porre la questione in primo piano sono proprio i corsisti del percorso Tfa Sostegno dell’Università di Bari, dove sono circa 200 gli studenti interessati alla vicenda.

Stando alla norma, il percorso di tirocinio formativo attivo prevedere, infatti, l’attività presso gli istituti scolastici per 150 ore di tirocinio diretto, insieme ad un alunno con disabilità e al suo insegnante di sostegno. “Si tratta di una situazione per cui, in un periodo di emergenza sanitaria come questo, diventa fondamentale far presente la condizione di rischio – spiegano i corsisti, che precisano – ad alcuni tirocinanti, quelli cioè che non prestano servizio in altri Istituti, non è stato concesso manifestare interesse e rientrare nel piano vaccinale assicurato invece per i docenti e per il personale Ata”.

I tirocinanti che prestano servizio nelle scuole non possono essere inseriti all’interno della campagna vaccinale da parte dell’Università, né dagli stessi istituti scolastici, poiché questi ultimi non sono citati in alcuna programmazione regionale, seppur siano chiamati a svolgere la propria attività nelle scuole fino a giugno. “Un paradosso che può rappresentare non solo una possibile condizione per la diffusione del contagio all’interno degli Istituti, ma che dimostra una evidente sottovalutazione del potenziale rischio per gli alunni con disabilità”, proseguono i referenti della categoria, che chiedono che l’università, la Regione Puglia e le Asl di competenza provvedano all’inserimento dei tirocinanti del Tfa Sostegno tra gli utenti aventi diritto alla campagna vaccinale al pari degli studenti di Area Medica o, ancora, di farsi portavoce della questione con il ministero della Salute e dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca.

