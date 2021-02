Uno dei playground simbolo di Bari – 14 nuove aree giochi del Comune – è stato nuovamente vandalizzato in questi giorni nonostante fosse chiuso per le limitazioni anti assembramento Covid: si tratta dello skate park sotto il ponte Adriatico, al quartiere Libertà, il più grande d’Italia in cemento e coperto dalla campata.

Le foto scattate da Leonardo Rizzi, mostra l’azione dei writer che con le bombolette spray hanno proseguito a imbrattale la struttura inaugurata lo scorso 7 agosto: decine di scritte e graffiti, alcuni di cattivo gusto. Per accedere alle rampe per lo skate, sono state divelte ancora una volta parte delle recinzioni.

