Sono in pubblicazione da questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Bari / Sezione Bandi e Concorsi / Concorsi, le selezioni per 12 posti di funzionario specialista contabile (categoria D, posizione economica D1 – famiglia professionale amministrativa), 20 posti di istruttore amministrativo finanziario (categoria C, posizione economica C1 – famiglia professionale amministrativa) e 35 posti di istruttore di Polizia Locale (categoria C, posizione economica C1 – famiglia professionale vigilanza). Il termine per partecipare ai concorsi scade il prossimo 25 marzo.

“Negli ultimi anni il Comune di Bari ha vissuto un’autentica emergenza legata al gran numero di dipendenti che, per sopraggiunti limiti d’età o sfruttando l’opportunità offerta da Quota 100, hanno lasciato il proprio posto di lavoro – commenta l’assessore al Personale Vito Lacoppola -. Dopo l’assunzione di circa 150 vincitori di concorso a fine 2020, apriamo il 2021 con questi tre concorsi che ci consentiranno di reclutare 67 nuove figure professionali. In base al piano aggiornato dei fabbisogni dell’ente, inoltre, nell’arco di un triennio arriveremo ad assumere 200 nuovi dipendenti tra personale amministrativo e agenti di Polizia Locale”.

