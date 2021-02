Ieri, a Bari, i poliziotti della Squadra Volante della Questura hanno denunciato a vario titolo 2 persone e passato al setaccio la città.

In centro città gli agenti della volante di zona sono intervenuti presso una nota libreria dove hanno fermato un giovane che con destrezza si era impadronito di merce all’interno dell’esercizio commerciale senza pagarne il prezzo alle casse; L’uomo, incensurato, classe ’83 è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Più tardi in Corso Italia i poliziotti della volante hanno fermato e controllato un pregiudicato 28enne romeno; lo straniero nascondeva varie confezioni sigillate di materiale sanitario-ortopedico del quale non era in grado di giustificare il possesso ed indicarne la provenienza.

Gli agenti l’hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione

