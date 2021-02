Nel campionato di C Gold di prossimo avvio è stato formato un girone interamente pugliese, pur nella organizzazione di un unico campionato a cura di Fip Campania con la partecipazione di squadre campane e calabresi.

Il girone pugliese (girone C) sarà composto da sette squadre: Basket Corato, Nuova Pallacanestro Monteroni, Adria Bari, Nuova Matteotti Corato, Libertas Altamura, Mola New Basket, Virtus Molfetta.

Inizio previsto domenica 7 marzo, termine prima fase domenica 23 maggio con previsione di tre turni infrasettimanali (mercoledì 17 marzo, 31 marzo e 28 aprile).

Le date e le formule delle eventuali seconde fasi, play off, spareggi, play out ed il numero delle promozioni nel Campionato di Serie B saranno definite con apposito comunicato ufficiale, in base alle disposizioni del Settore Agonistico.

