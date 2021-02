A Bari, in via Carrante, nei pressi del vecchio mercato coperto di Poggiofranco e all’intersezione con via Vitantonio Di Cagno, i cittadini denunciano il pericolo a causa delle cattive condizione del manto stradale.

“La strada è praticamente impercorribile a causa dell’innalzamento del manto stradale dovuto alle radici degli alberi” – raccontano Danilo Cancellaro e Lucia Rita Di Bari, rappresentanti di Sos Città, allertati dai residenti a causa delle decine di incidenti verificatisi – Sembrano delle vere e proprie montagne russe che da anni non vengono sistemate con un intervento adeguato di ripristino del manto stradale e nel pieno rispetto della saluta e dell’incolumità degli alberi”.

“Paradossalmente l’amministrazione è intervenuta con un rattoppo che ha solo peggiorato la situazione in quanto, in piena curva, piuttosto che compiere un lavoro sufficientemente adeguato, ha ritenuto opportuno rattoppare, creando un dislivello di circa 30 cm pericolosissimo per qualunque mezzo su due ruote. Pensate che in caso di pioggia o nelle ore serali, si fa davvero molta fatica ad individuare il pericolo. Per questo chiediamo subito un intervento concreto che possa ripristinare le dovute condizioni di sicurezza essendo la strada anche molto frequentata data la presenza di diverse attività commerciali”, concludono.

