Michele Abbaticchio è stato riconfermato vice sindaco della Città metropolitana di Bari. La nomina, a titolo gratuito, è stata convalidata per la seconda volta dal sindaco dello stesso Ente, Antonio Decaro, come previsto dalla legge n.56 del 2014, meglio nota come Legge Delrio.

Abbaticchio, sindaco del Comune di Bitonto, è consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione strategica e Pianificazione territoriale generale”.

