Calo significativo dei contagi Covid a Bari. Lo confermano i dati pubblicati sul sito del Comune, in cui si osservano delle importanti variazioni: in 5 giorni, i cittadini in isolamento passano da 3.446 (17 febbraio) alla cifra aggiornata del 22 febbraio: 2.677. Incoraggianti anche le nuove informazioni sulle persone attualmente positive al virus: sono 2.185, in diminuzione di 794 rispetto ai contagiati di cinque giorni prima (2.979). Le famiglie baresi isolate con almeno un cittadino in isolamento sono 5.063, -1.609 in 5 giorni.

La mappa dei quartieri (immagine in basso). Cala sensibilmente il numero dei casi in isolamento domiciliare a Poggiofranco: da 428 registrati lo scorso 17 febbraio, adesso si contano 325 casi: ben 103 persone in meno. Anche a Japigia escono dall’isolamento fiduciario oltre cento persone: 105 in tutto (si è passati dai 392 casi ai 287). Mentre a Madonella sono 93 i casi attualmente isolati (51 in meno), a Palese 108, ovvero 24 in meno.

Nei rioni Marconi-San Girolamo-Fesca-San Paolo e zona industriale in tutto sono 533 le persone in isolamento, facendo così contare 94 casi in meno (il 17 febbraio erano 627). A Bari Vecchia sono 183 le persone in isolamento (-58); nei rioni Santo Spirito e Catino sono 52 a fronte dei 100 registrati nell’ultimo report. Carassi conta 52 casi in meno: 222 le persone attualmente in isolamento. Attualmente si trovano in isolamento fiduciario 340 persone nel quartiere Libertà (-59) e 171 a Loseto (-28). Carbonara è il quartiere dove si registrata il minor numero dei casi che hanno concluso il loro periodo di isolamento fiduciario: solo 8 in meno. I casi sono 209.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.