“Abbiamo ribadito la disponibilità a vaccinare gli operatori scolastici attesa la situazione del momento”. A parlare sono i sindacati medici Cgil, SImet, Smi, Snami e Ugs, che ieri pomeriggio hanno partecipato, in Regione, ad un incontro con l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro. Una riunione in cui si è raggiunta la massima intesa sul coinvolgimento dei medici del territorio nella campagna vaccinale anti Covid, ma che non ha sciolto ancora tutti i nodi relativi alla vaccinazione a domicilio. “

Su questo punto, spiegano i sindacati, “si è alla ricerca di opportune soluzioni visto il ricorso a tipologie di vaccini di difficile maneggevolezza. L’intersindacale medici – proseguono – si fa portatrice di una progettualità volta a vaccinare più cittadini possibili nel minor tempo possibile nell’assoluta sicurezza dei cittadini stessi. Ciò avendo ben presente l’importanza di una vaccinazione di massa che, come tutti siamo convinti, ci auguriamo possa essere la risposta definitiva per la sconfitta del virus”, concludono.

