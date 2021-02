Tutte le dosi del vaccino AstraZeneca per il personale scolastico che ha aderito alla vaccinazione anti Covid saranno somministrate entro il 14 marzo. In particolare le province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto termineranno il 14 marzo, Brindisi il 13 marzo e la Bat il 7 marzo.

Lo ha specificato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell’ordinanza con la quale impone la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole fino al 14 marzo, dando facoltà alle famiglie di ricorrere alla didattica in presenza per comprovate esigenze.

Nel piano vaccinale si è data priorità alle scuole di infanzia per poi procedere con elementari, medie e superiori. ” La vaccinazione in ambiente scolastico – si legge nel documento – permetterà di ridurre il rischio di contagio nell’ambiente professionale. Dai dati disponibili la protezione indotta da vaccino AstraZeneca è del 100 per cento nei confronti delle forme gravi e 73 per cento per le forme lievi di malattia dopo tre settimane dalla somministrazione. Questi livelli di protezione si raggiungono anche dopo pochi giorni dalla vaccinazione”.

