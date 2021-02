“Aqp non si ferma”: è il messaggio lanciato, questa mattina, dal presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, durante la conferenza stampa online in cui è stata presentata l’attività di contrasto delle emissioni odorigene della depurazione per migliorare la qualità dell’ambiente. “Siamo impegnati costantemente nell’aggiornamento e ammodernamento dei depuratori – ha dichiarato il presidente – Acquedotto non cura solamente la distribuzione della buona acqua ma è interessato al ciclo globale delle acque e presta una particolare attenzione al mondo della depurazione”.

Di Cagno Abbrescia ha precisato che l’ente è costantemente impegnato sul fronte dei depuratori attraverso un lavoro di aggiornamento e adeguamento continui. E ciò, nell’ottica dell’offerta alla città di un mare pulito, balneabile: prerogative fondamentali per la regione. “Al momento sono dieci gli impianti completamente adeguati per quello che riguarda l’efficienza e le immissioni odorigene – precisa il presidente – sono previsti gli aggiornamenti di altri 37 depuratori a cui ne seguiranno altri 82. Aqp non si ferma e lavora per dare il migliore servizio ai cittadini”, ha concluso.

